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В Кыргызстан пытались незаконно ввезти 1,5 тонны мороженого

На кыргызско-казахстанской границе пресечен незаконный ввоз кондитерских изделий, бумажных мешков и мороженого. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, на временном пункте транспортного контроля и учета товаров близ контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка-автодорожный» задержаны два автомобиля. При осмотре выяснилось, что они везли 198 тысяч бумажных мешков на сумму более 2,9 миллиона сомов. У импортеров отсутствовали справка налогового органа о регистрации и сопроводительная накладная.

«Кроме этого, импортеры пытались ввезти 21 тонну кондитерских изделий на 1,4 миллиона сомов, 20 тонн комбинированного корма, 3 тонны арбузов, 1,5 тысячи килограммов мороженого без справки налогового органа о регистрации для ввоза товара. Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения дальнейших мероприятий», — говорится в сообщении.
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