ДТП со скорой помощью. Пострадавших нет

В аварии с участием машины скорой помощи в Бишкеке никто не пострадал. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Егор Борисов.

«Причины аварии и кто виноват, пока не ясно. ГУОБДД будет разбираться», — отметил он.

В ГУОБДД столицы 24.kg заявили, что на месте аварии работают сотрудники, и пообещали предоставить подробности позднее.

Напомним, что ДТП произошло сегодня на пересечении улиц Московской и Исанова примерно в 15.30. По словам очевидцев, машина службы 103 ехала с включенными проблесковыми маячками.