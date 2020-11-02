В Бишкеке произошло очередное ДТП с машиной скорой помощи

В Бишкеке произошло столкновение легкового автомобиля и кареты скорой помощи. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Уточняется, что авария произошла в 15.17 на пересечении улиц Калыка Акиева и Московской. По предварительным данным, водитель легкового авто не пропустил скорую помощь.

Заведующий реанимационным отделением Центра экстренной медицины Егор Борисов подтвердил 24.kg факт ДТП. По его словам, врачи не пострадали.

«По предварительным данным, водитель легкового авто поворачивал со второстепенной линии. На перекрестке нет светофора. Точные причины аварии установят сотрудники патрульной милиции», — сказал Егор Борисов.