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Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование девочки в Канте. Уголовное разбирательство прекращено

Уголовное разбирательство по факту изнасилования одноклассником 13-летней девочки в Канте прекращено. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что родители потерпевшей отказались от претензий к подозреваемому и написали встречное заявление.

«По предварительным данным, сама девочка также заявила правоохранителям о том, что никакого изнасилования якобы не было. С ее слов, все происходило по обоюдному согласию», — сообщили редакции.

Напомним, в мае в парке Канта подросток изнасиловал 13-летнюю девочку. Гинекологи подтвердили, что девственная плева нарушена. Родственникам потерпевшей и защитникам сказали, что половой акт совершен по обоюдному согласию.
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