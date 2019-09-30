В Бишкеке 16-летняя девочка сбежала из дома. Ее нашли на Ошском рынке

В Бишкеке сотрудники милиции нашли без вести пропавшую 16-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что 28 сентября в УВД Первомайского района с заявлением обратилась жительница Бишкека М.М. Она просила оказать содействие в поиске ее пропавшей дочери М.Б.

«Девочка вышла из дома 27 сентября примерно в 19.00 и не вернулась. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Пропавшую обнаружили 29 сентября на территории Ошского рынка. Несовершеннолетняя доставлена в милицию, в целости и сохранности она передана родителям», — отметили в ГУВД.