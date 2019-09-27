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Происшествия

Милиция ищет свидетелей смертельного ДТП, случившегося в Бишкеке в апреле

Милиция ищет свидетелей автонаезда, случившегося в Бишкеке в апреле. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По их данным, 29 апреля 2019 года в дежурную часть УВД Свердловского района поступило сообщение о том, что 20 апреля в БНИЦТО поступил с различными тяжелыми травмами мужчина, которого обнаружили на пересечении улиц Боталиева и Мусоргского. Спустя два дня от полученных травм он скончался.

Личность погибшего установили, им оказался ранее судимый уроженец Джалал-Абадской области 1967 года рождения.

По предварительному диагнозу, причиной смерти послужили острый травматический шок, а также тупая травма грудной клетки и таза, характерные для автомобильного наезда.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся 20 апреля примерно в 23.45 на пересечении улиц Боталиева и Мусоргского, милиция просит звонить по телефонам: 0707272744, 0708405580 и 102.
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