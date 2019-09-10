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Происшествия

Смертельное ДТП с автобусом. ГУВД возбудило уголовное дело

По факту аварии со смертельным исходом на проспекте Ч.Айтматова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что в ЕРПП факт зарегистрирован по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР.

«Водитель Skoda Octavia 17-летний Б.Б. двигался с юга в северном направлении по проспекту Ч.Айтматова и выехал на встречную полосу. Он столкнулся с автобусом «Я-Синь», которым управлял 30-летний Б.А. В результате ДТП 17-летние водитель легкового авто и три его пассажира скончались на месте происшествия. Еще одна пассажирка 17-летняя А.Н. с различными травмами госпитализирована в БНИЦТиО. Водитель автобуса и трое пассажиров — 59-летняя Б.Г., 15-летняя Ж.Н. и девятилетний М.Н. — также находятся в больнице. Проводится расследование, назначены судмедэкспертизы», — отметили в ГУВД.

Напомним, что вчера примерно в 15.00 на проспекте Ч.Айтматова столкнулись Skoda Octavia и автобус. В результате ДТП четверо пассажиров легковушки от полученных травм скончались на месте. Семь человек госпитализированы с различными травмами, из них двое находятся в реанимации.
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