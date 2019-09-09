Сбившего насмерть мужчину в Орловке водителя «Мерседеса» задержали

Возле парка имени Победы в Орловке 8 сентября примерно в 23.30 совершили автонаезд на мужчину, 1969 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, водитель с места ДТП скрылся. Пострадавшего доставили в территориальную больницу, где от полученных травм он скончался.

Сегодня силами личного состава ОБДД по ОВД Кеминского района задержан и доставлен в следственный отдел 34-летний водитель серой автомашины «Мерседес-Бенц» М.А.

Факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Кеминского района, автомашина поставлена на штрафстоянку.