09:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке водитель авто сбил инспектора УОБДД

В Бишкеке милиция задержала водителя, совершившего автонаезд на сотрудника УОБДД. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В УВД Октябрьского района с письменным заявлением обратился младший инспектор УОБДД. Он просил принять меры в отношении водителя автомобиля Mazda 626, который сбил его на улице 7 Апреля.

«Водитель не подчинился законным требованиям сотрудника УОБДД. Продолжив движение, он проигнорировал стоящего перед машиной инспектора, сбил его и скрылся», — сообщили в ведомстве.

Оперативники задержали 26-летнего подозреваемого. Он водворен в ИВС.
Ссылка:
просмотров: 484
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области пьяный водитель Nissan врезался в автобус. Есть пострадавший
Водителя BMW, по чьей вине погибли пять человек, водворят в СИЗО
ГУОБДД объяснило увеличение количества ДТП дополнительным учетом
В Кыргызстане увеличилось количество ДТП
На Иссык-Куле пьяный водитель джипа врезался в легковушку. Пятеро погибли
Водитель сбил двухлетнюю девочку и скрылся. Его задержали
Американская гонщица погибла, пытаясь установить новый рекорд скорости
В центре Бишкека произошло серьезное ДТП. Пострадавших нет
На трассе Алматы — Бишкек произошло ДТП, в котором погиб кыргызстанец
Момент ДТП с сыном Садыра Жапарова попал на видео
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке 18-летний парень сбил трех человек и&nbsp;скрылся. Погибла девочка В Бишкеке 18-летний парень сбил трех человек и скрылся. Погибла девочка
В&nbsp;Бишкеке 14-летняя девочка разбилась, выпрыгнув с&nbsp;девятого этажа В Бишкеке 14-летняя девочка разбилась, выпрыгнув с девятого этажа
В&nbsp;Бишкеке из&nbsp;военного лицея сбежало более 50&nbsp;воспитанников В Бишкеке из военного лицея сбежало более 50 воспитанников
Драка возле супермаркета. Пострадавший вышел из&nbsp;комы Драка возле супермаркета. Пострадавший вышел из комы
Бизнес
Снижение цен на&nbsp;самые востребованные смартфоны в&nbsp;MegaStore Снижение цен на самые востребованные смартфоны в MegaStore
15&nbsp;августа совершен первый звонок в&nbsp;сети нового оператора SALAM 15 августа совершен первый звонок в сети нового оператора SALAM
БТА Банк открыл в&nbsp;Бишкеке филиал &laquo;Исламский Финансовый Центр&raquo; БТА Банк открыл в Бишкеке филиал «Исламский Финансовый Центр»
Пользоваться услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom стало еще выгоднее Пользоваться услугой «Где дети?» от MegaCom стало еще выгоднее