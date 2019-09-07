В Бишкеке водитель авто сбил инспектора УОБДД

В Бишкеке милиция задержала водителя, совершившего автонаезд на сотрудника УОБДД. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В УВД Октябрьского района с письменным заявлением обратился младший инспектор УОБДД. Он просил принять меры в отношении водителя автомобиля Mazda 626, который сбил его на улице 7 Апреля.

«Водитель не подчинился законным требованиям сотрудника УОБДД. Продолжив движение, он проигнорировал стоящего перед машиной инспектора, сбил его и скрылся», — сообщили в ведомстве.

Оперативники задержали 26-летнего подозреваемого. Он водворен в ИВС.