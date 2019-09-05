В Чуйской области пьяный водитель Nissan врезался в автобус. Есть пострадавший

В селе Кызыл-Туу Чуйской области водитель автомобиля Nissan врезался в пассажирский автобус. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД региона.

Уточняется, что ДТП произошло вчера примерно в 15.00. В результате аварии пассажир легкового авто получил тазобедренную травму.

«ДТП произошло на внутренней дороге села. Nissan не вписался в поворот и столкнулся с автобусом. Один человек госпитализирован. Освидетельствование показало, что водитель легкового авто был пьяным. Пассажиры автобуса не пострадали. Автомашина водворена на штрафстоянку. Материалы переданы в следственную службу Сокулукского РОВД», — добавили в УОБДД.