Сотрудники ОВД Жайылского района Чуйской области просят помощи в поисках водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

Фото ГУВД Чуйской области. Талгатбек Алтымышов

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По ее данным, со слов очевидцев, виновником ДТП является водитель автомашины «Хонда-Торнео»24-летний Талгатбек Алтымышов. Он после оказанной первой медицинской помощи фельдшерами скрылся с места происшествия.

Напомним, 18 августа примерно в 10.00 на автодороге Бишкек — Ош в Суусамырской долине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин. В результате ДТП скончались четыре человека.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Жайылского района, ведется досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 297 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств) УК КР. Следственной службой назначены все необходимые экспертизы.

Милиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Талгатбека Алтымышова, звонить по телефонам: дежурная часть ОВД Жайылского района 0312221558, 0555299520, 0701314193 или в 102. Анонимность гарантируется.