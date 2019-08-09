В Ошской области выявлен незаконный ввоз риса на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, таможенники остановили грузовик «МАН 12232». В ходе осмотра грузового отсека транспортного средства обнаружено 120 мешков риса. Шесть тысяч килограммов продукта ввезли из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства.

«На момент остановки водитель не смог представить какие-либо документы на товар. Стоимость риса составила 540 тысяч сомов. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности», — говорится в сообщении.