Более 25 тысяч литров пива везли в Кыргызстан без документов

На кыргызско-казахстанской границе сотрудники ГНС КР выявили нарушения при ввозе пива. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка» задержаны две машины, перевозившие 52 тысячи бутылок пива по 0,5 литра («Жигулевское», «Шымкент», «Шымкентское», Pilsner Классическое) на более 870 тысяч сомов.

На этом же контрольно-пропускном пункте выявлен факт ввоза 20,3 тонны труб на около 1,5 миллиона сомов.

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» задержан автомобиль, водитель которого вез автозапчасти на более 240 тысяч сомов.

Пиво, трубы и автозапчасти везли без справки налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товаров.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу в лице ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий.