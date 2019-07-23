На кыргызско-казахской границе вновь выявили нарушения при ввозе товаров

На кыргызско-казахской границе выявили нарушения при ввозе леса, дынь, экологического топлива и бытовой химии. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек автодорожный» задержана автомашина, перевозившая бытовую химию («Дихлофос» в аэрозольной упаковке) в количестве 88 тысяч 704 штуки стоимостью более 3 миллионов сомов. У импортера отсутствовала справка о налоговой регистрации для ввоза товара.

Здесь же выявили факт ввоза 30 кубометров пиломатериала без сопроводительной накладной и справки о налоговой регистрации на ввоз товара.

«На контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка автодорожный» задержана автомашина, водитель которой завозил 19 тысяч 539 тонн экологического топлива с занижением цен. Кроме того, на этом же КПП импортер завозил 20 тонн дынь без справки о налоговой регистрации. Материалы нарушений переданы в мобильную группу ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий», — говорится в сообщении.