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Происшествия

В Токмаке двое порезали малознакомого мужчину. Причины неизвестны

В Токмаке задержаны двое мужчин по подозрению в нанесении телесных повреждений местному жителю. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, 11 июля в дежурную часть ОВД Токмака поступило сообщение из территориальной больницы о том, что к ним обратился мужчина с телесными повреждениями. Установлено, что малознакомые мужчины без каких-либо причин нанесли телесные повреждения потерпевшему, после чего скрылись. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР.

По подозрению в совершении преступления задержаны и водворены в ИВС 57-летний М.С. и 45-летний К.М. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Досудебное производство продолжается.
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