Контрабанда товаров. Выявлен незаконный ввоз арматуры и мешочной бумаги

На кыргызско-казахстанской границе выявлен незаконный ввоз 19 тонн арматуры и 20 тонн мешочной бумаги. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек-автодорожный» задержана автомашина, перевозившая 19 тонн арматуры. Установлено, что действие справки о налоговой регистрации для ввоза товара просрочено.

На контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка-автодорожный» пытались ввезти 20 тонн мешочной бумаги на сумму более 1 миллиона сомов. У водителя отсутствовала справка о налоговой регистрации.

«Материалы нарушений переданы в мобильную группу ГСБЭП для дальнейших мероприятий», — говорится в сообщении.