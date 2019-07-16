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Происшествия

Пьяный нарынчанин обвинил китайцев в избиении. Когда протрезвел, передумал

В социальных сетях опубликована информация о том, что 54-летнего жителя Жумгальского района Нарынской области Солтобека Н. избили сотрудники китайской фирмы «Чайна Роуд».

Однако в больницу и милицию с заявлением никто не обращался. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

«В своих показаниях 54-летний Солтобек Н. сообщил, что в мае 2019 года он устроился водителем в китайскую компанию «Чайна Роуд». Его зарплата составляла 25 тысяч сомов. В июле он уволился по собственному желанию из-за проблем в коллективе и полностью взял расчет. 14 июля Солтобек выпил спиртное, когда шел домой, споткнулся и упал. В своей объяснительной мужчина указал, что на самом деле его никто не бил. Солтобек Н. отказался писать заявление и проходить экспертизу. Он заявил, что оговорил китайцев в своем избиении», — сообщили в УВД.
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