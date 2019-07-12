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В Джалал-Абаде россиянин спрятал незаконно хранящееся оружие на кладбище

В Джалал-Абаде милиция задержала мужчину, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, ранее сотрудники УВД получили оперативную информацию о том, что мужчина по имени Иса хранит у себя огнестрельное оружие. По данному факту начато досудебное производство.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий задержан 45-летний Ю.К. Он является гражданином России и временно проживал в Джалал-Абаде. В ходе допроса подозреваемый признался, что спрятал огнестрельное оружие на одном из городских кладбищ. Мужчина закопал ружье в могилу. Показания подозреваемого подтвердились, милиционеры нашли охотничье ружье Иж К-20 и 20 патронов калибра 7,62 миллиметра. Назначены экспертизы. Известно, что задержанный был осужден в Астрахани за преступление, связанное с экстремизмом. Ю.К. сбежал из колонии-поселения и разыскивался правоохранительными органами РФ», — отметили в УВД.
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