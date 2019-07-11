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В Кыргызстан пытались незаконно ввезти лес, дыни, уголь и стеклотару

На кыргызско-казахстанской границе выявлен факт незаконного ввоза леса, дыни, угля и стеклотары. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек-автодорожный» задержана автомашина, перевозившая из России 20 кубометров пиломатериала. У перевозчика отсутствовала справка о налоговой регистрации для ввоза товаров. На этом же контрольно-пропускном пункте выявлен факт ввоза 17,5 тонны стеклотары и 8 тонн угля без соответствующих документов.

Кроме этого, на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар-автодорожный» задержан автомобиль, водитель которого завозил более одной тонны дынь. У него отсутствовала справка о налоговой регистрации для ввоза товаров.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий.
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