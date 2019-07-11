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Происшествия

Драка соседей в селе Восточном. Что произошло на самом деле

В селе Восточном между соседями произошла драка, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что сообщение о драке в милицию поступило 10 июля. Выяснилось, что конфликт между соседями произошел из-за питьевой воды.

В результате телесные повреждения получили три человека — 66-летний М.К., 35-летний М.М. и 30-летний свидетель, который разнимал дерущихся, К.Б.

«Участковые пресекли дальнейшее развитие событий, потерпевшие доставлены в территориальную больницу. 66-летний М.К. госпитализирован, двое других получили амбулаторную помощь. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Назначены необходимые экспертизы. По подозрению в избиении задержаны 40-летний Л.Р. и 37-летний Л.А. Один из задержанных по состоянию здоровья госпитализирован и находится под охраной, второй водворен в ИВС», — добавили в ГУВД.

Отметим, в социальных сетях распространяется информация о том, что конфликт в селе Восточном произошел на межнациональной почве. Однако в ГУВД Чуйской области опровергают этот факт и просят не поддаваться на провокации.
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