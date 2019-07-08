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Происшествия

Дело о растрате в Ошском отделении Фонда госматрезервов направлено в суд

Уголовное дело против сотрудников Южного территориального управления Фонда государственных материальных резервов по факту недостачи и растраты материальных ценностей направлено в суд. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, общая сумма недостачи оценивается в свыше 5 миллионов сомов. Весной 2019-го в ходе досудебного производства задержан и водворен в СИЗО № 5 Оша бывший заведующий складом Южного территориального управления Фонда госматрезервов. Но 28 июня этого года судом изменена мера пресечения на домашний арест.

«По этому делу на депозитный счет ГСБЭП возмещено 700 тысяч сомов, а также для дальнейшего возмещения причиненного бюджету ущерба на имущество задержанного гражданина стоимостью 4,8 миллиона сомов наложен арест. По результатам следствия экс-руководителю Южного территориального управления Фонда госматрезервов и бывшему заведующему складом вручены уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 329 «Служебный подлог» и 205 «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР. Дело передано в суд», — заключили в ГСБЭП.
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