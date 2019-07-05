20:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Извержение вулкана сняли на видео туристы. Впечатляет

Туристы из США запечатлели извержение вулкана, расположенного на итальянском острове Стромболи в Тирренском море. Об этом сообщает Yahoo News.

Как видно на ролике, вулкан выбрасывает столб пепла черного цвета в воздух. По словам автора видео, сперва произошел очень мощный и громкий взрыв, а затем путешественники замерли в изумлении. «Тогда мы не понимали масштабы происходящего», — пояснил он.

Вулкан на острове Стромболи активизировался в 16:30 по местному времени 3 июля. Извержение испугало туристов, которые сначала услышали взрыв, затем увидели пепел и множество падающих камней. По склонам вулкана струилась лава. Среди отдыхающих возникла паника, одни поспешили спрятаться в домах, другие зашли в море.
Ссылка:
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
Извержение вулкана на Гавайях сняли с высоты птичьего полета
В Японии началось извержение вулкана Симмоэ
Геологи обнаружили супервулкан, который может убить сто миллионов человек
Новозеландский вулкан получил права человека
Самому молодому острову в мире всего два года. Он появился в 2015 году
В Антарктиде подо льдами обнаружили более 90 вулканов
В Мексике земля раскалилась до 250 градусов
Ученые из NASA сфотографировали на Марсе «Ниагарский водопад»
Популярные новости
ЧП&nbsp;на&nbsp;Иссык-Куле: мужчина застрелил двух человек и&nbsp;взял заложника. Подробности ЧП на Иссык-Куле: мужчина застрелил двух человек и взял заложника. Подробности
Избитый в&nbsp;Бишкеке у&nbsp;ЦУМа иностранец скончался Избитый в Бишкеке у ЦУМа иностранец скончался
Машина упала в&nbsp;реку. Найдены тела чиновника Чуйской области и&nbsp;его родственников Машина упала в реку. Найдены тела чиновника Чуйской области и его родственников
Сотрудники ГРС выдали поддельные паспорта обвиняемым в&nbsp;убийстве Сотрудники ГРС выдали поддельные паспорта обвиняемым в убийстве
Бизнес
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; открыл отделение в&nbsp;World Class Bishkek «Халык Банк Кыргызстан» открыл отделение в World Class Bishkek
Акция &laquo;О! Супер Счастливые Часы&raquo;: 1&nbsp;ГБ интернета&nbsp;&mdash; всего 0,5&nbsp;сома! Акция «О! Супер Счастливые Часы»: 1 ГБ интернета — всего 0,5 сома!
Ответы на&nbsp;главные вопросы об&nbsp;объединении &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банка&raquo; Ответы на главные вопросы об объединении «Бакай Банка» и «БТА Банка»
MegaCom дарит бесплатные минуты и&nbsp;SMS при пополнении баланса MegaCom дарит бесплатные минуты и SMS при пополнении баланса