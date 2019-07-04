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Происшествия

В Новосибирске задержан кыргызстанец, разыскиваемый за разбой

В Новосибирске задержан гражданин Кыргызстана, разыскиваемый за совершение разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что ранее судимый 31-летний У.Б. находился в бегах с 2014 года.

Как отмечается, в 2009 году Сокулукский районный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за изнасилование. «Через четыре года его перевели в колонию-поселение. В 2014-м он самовольно оставил расположение исправительного учреждения и скрылся. В том же году он вместе с соучастниками на окраине села Сокулук избил деревянными дубинками двух граждан, угрожая оружием, забрал сотовые телефоны потерпевших, украл у них деньги и угнал автомобиль. Его подельники задержаны», — сообщили в МВД. 

Вопрос об экстрадиции его на родину для привлечения к уголовной ответственности будет рассматриваться после отбывания наказания за преступление, совершенное на территории РФ.
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