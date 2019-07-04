В Бишкеке водитель такси ударил кассира в магазине. Его задержали

В Бишкеке водитель такси «Жорго» ударил кассира в магазине. Видео с инцидентом опубликовано в социальной сети Facebook.

В описании говорится, что таксист в грубой форме потребовал, чтобы девушка за кассой разменяла ему крупную купюру на мелочь. Та отказала, поскольку была занята. Водитель стал выражаться нецензурно, оскорблять кассира, а затем ударил ее. «Было подано соответствующее заявление в Октябрьский РОВД, но, как говорится, воз и ныне там. Следователю предоставили фото, видео, номер машины и даже служба такси известна, однако уже прошло почти два месяца, но его так и не нашли. Я понимаю, конечно, что это не преступление века, но ведь этот агрессивный, неадекватный и опасный тип занимается извозом людей», — говорится в сообщении.

В ГУВД Бишкека подтвердили факт, по их данным, инцидент произошел 13 мая. В ведомстве отметили, что водитель такси установлен и задержан.

«С заявлением обратилась гражданка Н.А., она просила принять меры в отношении мужчины азиатской внешности, который, выражаясь нецензурной бранью, беспричинно нанес ей телесные повреждения. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий милиционеры установили марку и госномер автомашины, на которой передвигался подозреваемый», — сообщили в ГУВД.

Как отмечается, сегодня 37-летний К.М. задержан и доставлен в орган дознания УВД Октябрьского района. В милиции подтвердили, что он является водителем службы такси «Жорго».