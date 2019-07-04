Таможню обвинили в махинациях при закупках. ГКНБ ведет разбирательство

Государственная таможенная служба КР закупила китайские пломбы, номера которых можно дублировать неоднократно. Об этом 24.kg сообщил менеджер фирмы NDL control Олег Нудель.

По его словам, теперь с опечатанного объекта можно сорвать пломбу.

«Все идет со времен бывшего главы ГТС Кубанычбека Кулматова. Пломбы закупали в Кыргызстане. Маленькие пломбы срывали и вешали вновь. До этого таможня закупала пломбы российского производства, дубликат сделать было невозможно. Сейчас закупают те, что можно дублировать. Для кого и для чего это сделано, разбираются в ГКНБ КР в рамках досудебного производства», — сказал Олег Нудель.

Из документов, предоставленных Олегом Нуделем, следует, что решением тендерной комиссии победителем признана компания «Голден Глори Компани». Сумма на поставку запорно-пломбировочных устройств составляет 5 миллионов 430 тысяч 950 сомов.

«Компания уже готовит поставку запорно-пломбировочных устройств в количестве более 92 тысяч штук, а это будущие факты служебных злоупотреблений, хищений и экономической контрабанды. Пломбы эти дублируемые, и заказать их в Китае может любой желающий», — указывается в документах.

В Генеральной прокуратуре проинформировали, что заявление в отношении сотрудников Таможенной службы зарегистрировано по статье «Злоупотребление должностным положением» и передано в ГКНБ для расследования.

В Таможенной службе сообщили, что тендер провели в рамках закона.

«22 февраля 2019 года на портале государственных закупок со стороны ГТС при ПКР было размещено объявление на приобретение товаров по двум лотам: запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ) в количестве 92 тысячи 50 штук на сумму 7 миллионов 640 тысяч 150 сомов и 69 тысяч 400 штук сейф-пакетов на 1 миллион 839 тысяч 100 сомов. Победителем по ЗПУ признано ОсОО «Г.Г.» с суммой заявки 5 миллионов 430 тысяч 950 сомов. По сейф-пакетам выиграла фирма NDL control с суммой заявки 1 миллион 823 тысячи 832 сома. По ЗПУ ОсОО NDL control предоставило конкурсную заявку на сумму 7 миллионов 555 тысяч 464 сома — 82,08 сома за единицу, а ОсОО «Г.Г.» предложило меньшую сумму — 5 430 950 сомов — 59 сомов за единицу, то есть разница составляет 2 миллиона 124 тысячи 514 сомов», — прокомментировали в ГТС.

В ведомстве отметили, что по результатам конкурса ОсОО NDL control подало жалобу в Независимую межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов на решение конкурсной комиссии.