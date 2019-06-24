Хотела сфотографироваться. 16-летняя девочка упала в реку Арашан и погибла

В районе зоны отдыха «Теплые ключи» Аламединского района 16-летняя девочка упала в реку и погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 23 июня в милицию поступило сообщение о том, что в реку Арашан упала несовершеннолетняя девочка. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что ученики 9-го класса одной из школ приехали отдохнуть на природе вместе с классным руководителем и родителями.

«Во время отдыха примерно в 19.00 две девочки решили сфотографироваться возле реки. Одна из них, 16-летняя И.Д., подскользнувшись, упала в реку. Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, и начато досудебное производство. В настоящее время спасатели МЧС тело девочки нашли. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается», — отметили в ГУВД.