Заключенный исправительной колонии пожаловался на пытки со стороны милиции

Заключенный исправительной колонии № 31 пожаловался омбудсмену Токону Мамытову на пытки со стороны сотрудников милиции. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

Со слов заявителя, 29 октября 2018-го его задержали работники УВД Ленинского района по подозрению в убийстве малознакомого ему Н.С., который умер 20 мая прошлого года.

«По утверждению задержанного, с 20 мая по 17 августа 2018-го он не находился в Бишкеке, поскольку работал на стройке в селе Чон-Далы Чуйской области. В ходе следствия слова заявителя якобы подтвердились. Заявителя задержали 29 ноября, а через три дня решением суда освободили из-под ареста. Милиционеры, игнорируя решение суда под предлогом того, что Б.А. якобы выпил спиртное, доставили его в отделение наркологии, где врач-нарколог дал соответствующую справку. Мужчину водворили в ИВС, где сотрудники милиции пытали его, требуя признаться в убийстве», — отметили в аппарате омбудсмена.