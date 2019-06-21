Задержан замначальника Соцфонда, вымогавший деньги у пенсионерки

С поличным поймали замначальника Соцфонда по Сузакскому району Джалал-Абадской области, который вымогал деньги у пожилой женщины. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в ГСБЭП с заявлением обратилась гражданка Р.М. Она рассказала, что должностные лица Социального фонда по Сузакскому району вымогают у нее денежные средства за оформление документов для выхода на пенсию. Заявление в ходе досудебного производства зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР.

«В ходе досудебного производства установлено, что заместитель начальника управления Соцфонда А.У. вымогает 22 тысячи сомов за оформление документов. Ранее женщина уже передала ему около 13 тысяч сомов. 19 июня 2019 года в своем служебном кабинете при получении взятки в размере 10 тысяч сомов с поличным поймали заместителя начальника управления Социального фонда», — говорится в сообщении.

Задержанного водворили в ИВС ГУВД Джалал-Абада до рассмотрения меры пресечения. Сегодня следственным судьей ему будет избрана мера пресечения. Досудебное производство по делу продолжается.