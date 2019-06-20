На окраине Кара-Балты зарезали мать и сына

На окраине Кара-Балты неизвестные в масках ворвались в дом и зарезали мать с сыном. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что сообщение о факте нападения поступило 19 июня примерно в 17.56 в дежурную часть ОВД Жайылского района. Звонившая сообщила, что в дом на окраине Кара-Балты ворвались неизвестные в масках и нанесли ножевые ранения ее мужу и свекрови. Оба скончались на месте.

«Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила труп женщины 50-55 лет и мужчины 25-30 лет с многочисленными ножевыми ранениями. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Погибшими оказались 53-летняя жительница Кара-Балты М.С. и ее 31-летний сын М.А. Назначены экспертизы. Досудебное производство продолжается», — сообщили в ГУВД.