В Канте женщина убила своего мужа, а труп скинула в воду

В Канте женщина убила своего мужа. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружен 19 июня.

«Ноги и руки у мужчины были связаны. К ногам был привязан кирпич. По подозрению в убийстве задержана жена погибшего. По предварительным данным, погибший сильно бил свою супругу. 17 июня он вновь пришел домой пьяным и стал избивать ее. Когда женщина его оттолкнула, мужчина упал и умер. Подозреваемая решила избавиться от трупа, скинув его в воду. По некоторым данным, в этом ей помогали сын и дочь», — сообщили редакции.

В ГУВД Чуйской области подтвердили эту информацию. По данным ведомства, убитым оказался 52-летний житель села Дмитриевка.

«Сообщение об обнаружении трупа в БЧК поступило от сотрудников МЧС. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. По подозрению в совершении преступления задержана 44-летняя супруга погибшего. По предварительной версии, убийство совершено на почве ссоры между супругами. Подозреваемая водворена в ИВС», — сообщили в ГУВД.