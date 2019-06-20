10:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Канте женщина убила своего мужа, а труп скинула в воду

В Канте женщина убила своего мужа. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружен 19 июня.

«Ноги и руки у мужчины были связаны. К ногам был привязан кирпич. По подозрению в убийстве задержана жена погибшего. По предварительным данным, погибший сильно бил свою супругу. 17 июня он вновь пришел домой пьяным и стал избивать ее. Когда женщина его оттолкнула, мужчина упал и умер. Подозреваемая решила избавиться от трупа, скинув его в воду. По некоторым данным, в этом ей помогали сын и дочь», — сообщили редакции.

В ГУВД Чуйской области подтвердили эту информацию. По данным ведомства, убитым оказался 52-летний житель села Дмитриевка.

«Сообщение об обнаружении трупа в БЧК поступило от сотрудников МЧС. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. По подозрению в совершении преступления задержана 44-летняя супруга погибшего. По предварительной версии, убийство совершено на почве ссоры между супругами. Подозреваемая водворена в ИВС», — сообщили в ГУВД.
Ссылка:
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
На окраине Кара-Балты зарезали мать и сына
Убийство прокурора Баткена. Родственники обвиняемого обратились в милицию
На Иссык-Куле мужчина застрелил свою жену. Причина — ревность
Убийство прокурора Баткена. Показания дал племянник президента
Обвиняемый в убийстве прокурора Баткена заявил, что ему угрожает следователь
В Бишкеке мужчина пришел в гости к 80-летней пенсионерке и убил ее
Россиянин, обвиняемый в заказных убийствах, задержан с паспортом Кыргызстана
Убийство прокурора Баткенской области. Обвиняемый не ознакомлен с делом
Мальчика, убившего сверстника в городе Ош, водворят в СИЗО
Обвиняемого в убийстве прокурора обвиняют в незаконном обогащении
Популярные новости
В&nbsp;Сузаке член ОПГ Камчи Кольбаева избил 17-летнюю девочку. Его задержали В Сузаке член ОПГ Камчи Кольбаева избил 17-летнюю девочку. Его задержали
Бакытбек Джетигенов отрицает, что избил Каната Исаева из-за Атамбаева Бакытбек Джетигенов отрицает, что избил Каната Исаева из-за Атамбаева
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;результате ДТП пострадали два человека В Бишкеке в результате ДТП пострадали два человека
Финпол задержал чиновника столичного акимиата за&nbsp;вымогательство взятки Финпол задержал чиновника столичного акимиата за вымогательство взятки
Бизнес
MegaPay: экономьте при оплате штрафов с&nbsp;помощью уникального счетчика MegaPay: экономьте при оплате штрафов с помощью уникального счетчика
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает депозиты с&nbsp;выгодными процентными ставками «Бакай Банк» предлагает депозиты с выгодными процентными ставками
Акция от&nbsp;БТА Банка! Снижены процентные ставки на&nbsp;беззалоговые кредиты! Акция от БТА Банка! Снижены процентные ставки на беззалоговые кредиты!
150&nbsp;ТВ-каналов без тарелки и&nbsp;проводов: в&nbsp;дорогу или на&nbsp;отдых 150 ТВ-каналов без тарелки и проводов: в дорогу или на отдых