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Происшествия

Финпол выявил группировку, которая изготавливала поддельные платежные документы

Выявлена преступная группировка, которая промышляла изготовлением поддельных платежных документов. Задержаны подозреваемые. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, группировка в сговоре с должностными лицами департамента карантина растений при Министерстве сельского хозяйства занималась подделкой/фальсификацией документов по изготовлению и продаже международных товарно-сопроводительных документов, в том числе и фитосанитарных сертификатов качества, экспортерам сельскохозяйственных продуктов в страны ЕАЭС.

«Установлено, что на территорию республики ввозилась сельскохозяйственная продукция (не исключено, что сомнительного качества) из государств, не входящих в состав объединения. На нее изготавливались подложные документы с использованием подставных юридических лиц. Далее эта продукция без уплаты соответствующих налогов импортировалась в страны ЕАЭС как произведенная в Кыргызстане», — рассказали подробности в ГСБЭП.

14 июня во время контрольной закупки при получении денежных средств задержаны четверо граждан, входящих в группировку. Все они решением суда водворены в СИЗО № 1. При этом стало известно, что в день группировкой выдавалось от 15 до 20 пакетов подложных документов стоимостью 5 тысяч сомов каждый.

«В результате вышеуказанных систематических преступных деяний не соблюден установленный порядок обеспечения безопасности экспортируемой продукции в государства ЕАЭС, что в итоге подрывает имидж республики и ее компетентных органов. Сейчас по делу ведется досудебное производство и устанавливается круг причастных со стороны должностных лиц», — заключили в ГСБЭП.
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