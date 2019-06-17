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Происшествия

В Сузаке член ОПГ Камчи Кольбаева избил 17-летнюю девочку. Его задержали

В Сузакском районе Джалал-Абадской области задержан член ОПГ Камчи Кольбаева по кличке Бульдозер. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что в милицию с заявлением обратился отец 17-летней девочки. Он сообщил, что член ОПГ избил ее. «В заявлении указывалось, что 34-летний К.О. вывез малознакомую девочку в горы и беспричинно избил. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство». Начато досудебное производство», — сообщили в УВД.

В милиции отметили, что член ОПГ Камчи Кольбаева ранее судим за убийство.
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