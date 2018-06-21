МВД задержало брата лидера ОПГ Сакала по подозрению в мошенничестве

Сотрудники МВД задержали активного члена ОПГ по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении потерпевшего указано, что в ноябре 2015 года некий мужчина обманным путем взял $4 тысячи взамен на земельный участок и скрылся.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к данным противоправным действиям причастен гражданин, состоящий на учете МВД как активный член одной из организованных преступных группировок.

В одном из ресторанов на окраине Бишкека его задержали. Он является братом криминального авторитета, состоящего на оперативном учете как активный член и лидер организованной преступной группировки, по кличке Сакал.

Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека.