В Бишкеке следователи заставляли мужчину обвинить соседа в убийстве

В Бишкеке следователи Свердловского РОВД заставляли мужчину обвинить соседа в убийстве, угрожая подкинуть наркотики. Об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

Уточняется, что к Токону Мамытову обратился заявитель, который пожаловался на противоправные действия милиционеров.

«Заявитель сообщил, что несколько лет назад его соседка погибла. По факту ее смерти было возбуждено уголовное дело, где Б.В. проходил как свидетель. Следствие установило, что смерть женщины наступила в результате несчастного случая. Однако позже следователи УВД Свердловского района вновь возбудили уголовное дело по этому факту. Милиционеры стали оказывать на Б.В. физическое и моральное давление, требуя, чтобы он дал ложные показания против мужа погибшей», — указывается в сообщении.

В аппарате омбудсмена также отметили, что заявитель, опасаясь за свою жизнь, отдал своего несовершеннолетнего сына знакомым, а сам вынужден ночевать в разных съемных квартирах.