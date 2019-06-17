Финпол задержал чиновника столичного акимиата за вымогательство взятки

Задержан заведующий сектором торговли отдела экономики и финансов Октябрьского района Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в ГСБЭП с заявлением обратился индивидуальный предприниматель. Он заявил, что сотрудники Октябрьской районной администрации столичной мэрии с марта 2019 года на систематической основе вымогали с него деньги за разрешение ведения бизнеса (торговли) в местах общего пользования на территории одного из торгово-рыночных комплексов города.

«Заявление зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР. В своем рабочем кабинете при получении 14 тысяч сомов с поличным пойман заведующий сектором торговли отдела экономики и финансов Октябрьского района. Задержанный со взяткой водворен в СИЗО № 1 Бишкека», — рассказали в ведомстве.

В ходе расследования установлено, что должностные лица, пользуясь своим служебным положением, на регулярной основе вымогали денежные средства с предпринимателей, осуществляющих торговлю. Ежемесячно они собирали с представителей бизнеса более 100 тысяч сомов. Сейчас в рамках досудебного производства по этому уголовному делу проводятся мероприятия по установлению причастных лиц, а также других аналогичных фактов.