10:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Финпол задержал чиновника столичного акимиата за вымогательство взятки

Задержан заведующий сектором торговли отдела экономики и финансов Октябрьского района Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в ГСБЭП с заявлением обратился индивидуальный предприниматель. Он заявил, что сотрудники Октябрьской районной администрации столичной мэрии с марта 2019 года на систематической основе вымогали с него деньги за разрешение ведения бизнеса (торговли) в местах общего пользования на территории одного из торгово-рыночных комплексов города.

«Заявление зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР. В своем рабочем кабинете при получении 14 тысяч сомов с поличным пойман заведующий сектором торговли отдела экономики и финансов Октябрьского района. Задержанный со взяткой водворен в СИЗО № 1 Бишкека», — рассказали в ведомстве.

В ходе расследования установлено, что должностные лица, пользуясь своим служебным положением, на регулярной основе вымогали денежные средства с предпринимателей, осуществляющих торговлю. Ежемесячно они собирали с представителей бизнеса более 100 тысяч сомов. Сейчас в рамках досудебного производства по этому уголовному делу проводятся мероприятия по установлению причастных лиц, а также других аналогичных фактов.
Ссылка:
просмотров: 36
Версия для печати
Материалы по теме
Взятка $200 тысяч. Прокурорам и милиционерам изменили приговор
Лидер общественного движения пытался дать взятку. Его задержали
Сотрудники охранного агентства вымогали деньги, часть просили отдать натурой
В Оше работники суда вымогали у женщины деньги. Их задержали с поличным
Дело о взятке в $50 тысяч. Отбор консультантов проходил в сауне
В Бишкеке адвоката обвинили в посредничестве при передаче взятки
В Бишкеке при получении взятки задержали двух участковых
Взятку за перерегистрацию патента вымогал сотрудник Налоговой службы в Бишкеке
На Иссык-Куле группа молодых ребят требует деньги и не дает работать бизнесменам
Взятки силовиков Кыргызстана. 11 фактов наглого вымогательства денег
Популярные новости
Депутаты Канатбек Исаев и&nbsp;Бакытбек Джетигенов подрались. Из-за Атамбаева Депутаты Канатбек Исаев и Бакытбек Джетигенов подрались. Из-за Атамбаева
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;результате ДТП пострадали два человека В Бишкеке в результате ДТП пострадали два человека
В&nbsp;Таласе мужчина избил мэра и&nbsp;разбил его служебную машину В Таласе мужчина избил мэра и разбил его служебную машину
В&nbsp;Токмаке сосед насиловал несовершеннолетнюю в&nbsp;течение полутора лет В Токмаке сосед насиловал несовершеннолетнюю в течение полутора лет
Бизнес
Какую мобильную сеть выбрать туристу в&nbsp;Кыргызстане? Какую мобильную сеть выбрать туристу в Кыргызстане?
Михаил Шубин: На&nbsp;Джеруе работаем строго по&nbsp;законодательству Кыргызстана Михаил Шубин: На Джеруе работаем строго по законодательству Кыргызстана
В&nbsp;городе&nbsp;Ош официально открыт офис Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; В городе Ош официально открыт офис Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Алтынбек Намазалиев: Не&nbsp;намерен оправдываться, но&nbsp;готов представить факты Алтынбек Намазалиев: Не намерен оправдываться, но готов представить факты