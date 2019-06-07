В Бишкеке мужчина пришел в гости к 80-летней пенсионерке и убил ее

В Бишкеке сотрудники службы криминальной милиции УВД Свердловского района задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Уточняется, что 1 июня в милицию поступил звонок о том, что из квартиры одного из многоэтажных домов по улице Гоголя исходит трупный запах.

«Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила труп пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Сотрудниками милиции задержан 42-летний Т.А. В ходе следственных действий он дал признательные показания. Задержанный водворен в ИВС», — сообщили в ГУВД.

В правоохранительных органах 24.kg сообщили, что 80-летнюю пенсионерку убил ее знакомый. Он пришел к ней в гости и ударил женщину по голове твердым тупым предметом.

«Известно, что мужчина убил ее в ходе ссоры. От удара по голове женщина скончалась. Труп пролежал в квартире несколько дней. Чем конкретно подозреваемый ударил пенсионерку, устанавливает экспертиза», — сообщили редакции.