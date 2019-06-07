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Происшествия

Девятиклассник повесился в селе Новопавловка

В селе Новопавловка Сокулукского района повесился девятиклассник. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, сообщение о трупе несовершеннолетнего поступило в милицию 3 июня.

«Следственно-оперативная группа обнаружила во дворе дома труп несовершеннолетнего мальчика. Тело погибшего нашли родственники, они и сообщили об этом в милицию. Личность мальчика установлена, им оказался 17-летний Д.А. Он учился в девятом классе в одной из школ Сокулукского района Чуйской области. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили в ГУВД.
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