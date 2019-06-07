Россиянин, обвиняемый в заказных убийствах, задержан с паспортом Кыргызстана

В Россию из Испании экстрадировали 52-летнего россиянина, подозреваемого в ряде тяжких преступлений. Он скрывался под вымышленным именем с паспортом гражданина Кыргызстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По ее данным, с 1994 по 1998 год экстрадированный россиянин был участником организованной устойчивой вооруженной группы и вместе с сообщниками совершил ряд тяжких преступлений на территории Уссурийска Приморского края. Злоумышленники незаконно приобретали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, которые затем использовали для совершения преступлений.

Так, в 1994-м они организовали вооруженное нападение на жителя Уссурийска, в результате которого пострадавший получил огнестрельное ранение. На счету группировки также заказное убийство местного бизнесмена в 1998 году.

«В дальнейшем получена информация о том, что фигурант под вымышленным именем с паспортом гражданина Кыргызстана находится в Испании. В результате взаимодействия правоохранительных органов двух стран разыскиваемый задержан в испанском городе Аликанте», — передает агентство.

Отмечается, что в 2013-м сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ России задержали главаря и активных участников банды, которые предстали перед судом. Один из обвиняемых — житель Уссурийска 1967 года рождения — скрылся от органов следствия. По инициативе УМВД РФ по Приморскому краю он объявлен в межгосударственный розыск.