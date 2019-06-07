Россиянин, обвиняемый в заказных убийствах, задержан с паспортом Кыргызстана

В Россию из Испании экстрадировали 52-летнего россиянина, подозреваемого в ряде тяжких преступлений. Он скрывался под вымышленным именем с паспортом гражданина Кыргызстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
По ее данным, с 1994 по 1998 год экстрадированный россиянин был участником организованной устойчивой вооруженной группы и вместе с сообщниками совершил ряд тяжких преступлений на территории Уссурийска Приморского края. Злоумышленники незаконно приобретали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, которые затем использовали для совершения преступлений.
Так, в 1994-м они организовали вооруженное нападение на жителя Уссурийска, в результате которого пострадавший получил огнестрельное ранение. На счету группировки также заказное убийство местного бизнесмена в 1998 году.