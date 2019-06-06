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Сюжет: Насилие над детьми (235)

Изнасилование шестиклассницы в Балыкчи. Подозреваемый не признал вины

Уголовное дело по факту изнасилования 12-летней девочки в Балыкчи передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что подозреваемому предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетней.

«Сейчас дело рассматривается в Балыкчинском городском суде. Мужчина своей вины не признает», — сообщили редакции.

Напомним, в Балыкчи 30-летний мужчина подозревается в изнасиловании ученицы шестого класса. Подросток рассказала родителям о произошедшем через месяц. По предварительным данным, он завел девочку к себе домой под предлогом того, что покажет ей новые вещи.
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