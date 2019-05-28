В Японии преступник напал с ножами на группу школьниц. Есть погибшие

В японском Кавасаки преступник, вооруженный двумя ножами, напал на группу школьниц младших классов и сопровождавших их взрослых. Об этом сообщил телеканал NHK.
Инцидент произошел сегодня утром на остановке в парке — ученицы ждали приезда автобуса в частную католическую школу.
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Вскоре после нападения подозреваемого задержала полиция. По предварительным сведениям, это житель Кавасаки, ему около 50 лет. При задержании он ударил себя ножом в шею. Мужчина скончался в госпитале, не приходя в сознание. Мотивы нападавшего пока неизвестны.