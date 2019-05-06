Неуплата НДС на 14 миллионов сомов. Подозреваемых отпустили под домашний арест

Первомайский районный суд отпустил под домашний арест подозреваемых в организации преступной схемы по неуплате НДС при импорте товаров. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

Сотрудники ГСБЭП выяснили, что должностные лица УГНС по Свердловскому району Бишкека подделали подпись инвалида первой группы по зрению Б.А., оформили его в качестве индивидуального предпринимателя и выдали добровольный патент. При этом ввозом товаров из стран ЕАЭС занимался другой человек. Используя документы инвалида по зрению, он официально импортировал товары в Кыргызстан из стран ЕАЭС.

Согласно камеральной проверке УГНС по Свердловскому району, от имени Б.А. только за два месяца — с 1 января по 28 февраля 2018 года — импортировали товаров на сумму более 119 миллионов сомов.

Неуплаченный НДС составил 14 миллионов 307 тысяч 388 сомов. По факту в ноябре 2018 года возбудили уголовное дело.

«В ходе досудебного производства установлено, что К.С. в помощью знакомого получил паспорт инвалида первой группы Б.А. Через сотрудника УГНС по Свердловскому району он оформил Б.А. как индивидуального предпринимателя. В качестве вознаграждения инвалид по зрению получил 12 тысяч сомов. Досудебное производство продолжается, ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения всех задействованных в схеме лиц для дачи юридической оценки их действиям», — подчеркнули в ГСБЭП.

3 мая 2019 года сотрудниками ГСБЭП задержаны граждане К.С., У.Б. и инспектор УГНС по Свердловскому району Б.К. Но уже 5 мая решением Первомайского районного суда их отпустили под домашний арест.