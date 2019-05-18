В Кыргызстане выявили схему ухода от уплаты налогов на 65 миллионов сомов

Выявлена очередная преступная схема по уклонению от уплаты налогов, куда вовлечены лица, состоящие на учете в Республиканском центре наркологии. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, уроженцы Кызыл-Адырского района села Сулуу-Маймак Таласской области Абасбек уулу Датка (находящийся в розыске), Э.Э. и М.С. встречались с человеком, стоящим на учете в Республиканском центре наркологии. Уроженцы Таласской области действовали в интересах некоего Съездбека — импортера пиломатериалов и других товаров народного потребления.

«С помощью посредника в Центре наркологии они выходили на лиц, состоящих на учете, и других лиц из уязвимых слоев населения. Те за минимальные вознаграждения регистрировались в органах Государственной налоговой службы в качестве индивидуальных предпринимателей. Потом они выписывали на этих граждан доверенности, давая им возможность свободно перемещать товары из стран — участниц ЕАЭС в Кыргызстан», — рассказали подробности в ГСБЭП.

В итоге государственному бюджету причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 65 миллионов сомов в виде неуплаченных обязательных налоговых платежей.

В Едином реестре преступлений и проступков выявленные оперативниками факты зарегистрированы по статье 231 (уклонение от уплаты налога и других обязательных платежей в бюджет с организации в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

7 апреля 2019 года по подозрению в совершении преступления задержан гражданин Э.Э., которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 17 апреля 2019 года задержали еще одного подозреваемого. Он также заключен под стражу. 3 мая 2019 года задержан и заключен под стражу третий участник схемы.

«Сейчас в ходе досудебного производства устанавливается круг истинных организаторов преступной схемы, в числе которых могут быть должностные лица уполномоченных государственных органов», — заключили в ГСБЭП.