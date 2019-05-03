Дикие слоны в Китае убили трех человек

Три человека погибли после нападения диких слонов в китайской провинции Юньнань. Об этом сообщило агентство China News.

По его данным, за последние восемь дней в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе произошло четыре случая нападения диких слонов на людей. В результате три человека погибли, еще один получил травмы.

Эксперты объясняют частые случаи нападения слонов тем, что из-за засухи им не хватает питания и воды. Это привело к тому, что слоны отправляются на поиски пищи в отдаленные от водоемов районы. Однако после приема пищи им надо возвращаться, из-за этого животные нервничают.

Дикие азиатские слоны в КНР являются охраняемыми животными. В основном они обитают в уезде Сишуанбаньна, городах Пуэр и Линьцан провинции Юаньнань.