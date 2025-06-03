Слон вошел в магазин в Таиланде и с удовольствием съел печеньки. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным издания, в один из местных магазинов в провинции Пакчонг, на западе страны, слон обокрал полки с рисовыми крекерами и спокойно ушел.

Отмечается, что слон по кличке Плай Бианг Лек уже не впервые становится участником таких инцидентов. В прошлый раз он устроил набег на ресторан в провинции Накхонратчасима.

Местные ветеринары говорят, что слоны зависимы от сладостей и не всегда могут себя контролировать.