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Происшествия

Слон вошел в магазин в Таиланде и с удовольствием съел печеньки

Слон вошел в магазин в Таиланде и с удовольствием съел печеньки. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным издания, в один из местных магазинов в провинции Пакчонг, на западе страны, слон обокрал полки с рисовыми крекерами и спокойно ушел.

Отмечается, что слон по кличке Плай Бианг Лек уже не впервые становится участником таких инцидентов. В прошлый раз он устроил набег на ресторан в провинции Накхонратчасима.

Местные ветеринары говорят, что слоны зависимы от сладостей и не всегда могут себя контролировать.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331386/
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