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Слон и носорог не поделили водопой. Их схватка попала на видео

Фото YouTube. Схватка слона и носорога у водопоя

Схватку носорога и слона в Национальном парке Крюгера в ЮАР сняли на видео. Кадры битвы животных у водопоя опубликовали на YouTube-канале заповедника.

Носорог с детенышем находились у водопоя, когда к ним стал приближаться слон. Носорог попытался отогнать гостя от воды и перешел в атаку.

Во время схватки животные едва не затоптали детеныша, но ему удалось отбежать на безопасное расстояние.

Победителем в схватке вышел слон. Правда, он попытался преследовать носорога с детенышем, но им удалось убежать.
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