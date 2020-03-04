В Таиланде слоны ограбили туристов, остановив автомобиль на дороге

Амнуи Артчула, любительница дикой природы, проезжая по территории природного заповедника Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary (провинция Чаченгсау, Тайланд), запечатлела двух вороватых слонов, устроивших грабеж на дороге. Об этом сообщил портал Rai77°.

«Слоны очень хорошо знают, как остановить проезжающие машины, чтобы получить еду, даже без согласия водителей. В этом случае старший слон показывал младшему родственнику, как можно раздобыть пищу, не прикладывая особых усилий. Молодой слон был, скорее всего, сыном старшего животного», — написала в комментариях Амнуи Артчула.