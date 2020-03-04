22:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

В Таиланде слоны ограбили туристов, остановив автомобиль на дороге

Амнуи Артчула, любительница дикой природы, проезжая по территории природного заповедника Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary (провинция Чаченгсау, Тайланд), запечатлела двух вороватых слонов, устроивших грабеж на дороге. Об этом сообщил портал Rai77°.

«Слоны очень хорошо знают, как остановить проезжающие машины, чтобы получить еду, даже без согласия водителей. В этом случае старший слон показывал младшему родственнику, как можно раздобыть пищу, не прикладывая особых усилий. Молодой слон был, скорее всего, сыном старшего животного», — написала в комментариях Амнуи Артчула.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/145454/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
В Японии терпеливый олень пропустил все машины и перешел дорогу по зебре
В Индии обезьяна вернула украденный телефон за пачку сока
Грабитель магазина сбежал под натиском продавщицы со шваброй
Саранча посыпалась с неба под ударами града
Рядовой снос башни завершился эффектным зрелищем
Купание кота в ванной обернулось катастрофой для хозяйки
Пес не дал пробить штрафной и прервал футбольный матч в Турции
В Индии корова устроила погоню за девушками, ехавшими на скутере
Даже животные могут психануть, если им мешают работать
Вороватых белок отвадили от птичьей кормушки с помощью масла
Популярные новости
Девушка, пытаясь помочь попавшему в&nbsp;беду водителю, сделала только хуже Девушка, пытаясь помочь попавшему в беду водителю, сделала только хуже
В&nbsp;интернете распространяют видео реки Аламедин с&nbsp;зеленой водой В интернете распространяют видео реки Аламедин с зеленой водой
В&nbsp;Индии обезьяна вернула украденный телефон за&nbsp;пачку сока В Индии обезьяна вернула украденный телефон за пачку сока
Мгновения жизни. Зимний Бишкек и&nbsp;морозное утро на&nbsp;Иссык-Куле Мгновения жизни. Зимний Бишкек и морозное утро на Иссык-Куле
Бизнес
Чаарат: экологические показатели в&nbsp;пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
11&nbsp;лет инноваций, доверия и&nbsp;любви! Мобильный оператор&nbsp;О! празднует день рождения 11 лет инноваций, доверия и любви! Мобильный оператор О! празднует день рождения
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
4 марта, среда
22:00
Чудаки парковки. Нарушители думают, что им можно оставлять машину на тротуаре Чудаки парковки. Нарушители думают, что им можно оставл...
21:31
В Таиланде слоны ограбили туристов, остановив автомобиль на дороге
21:27
Активную участницу митинга в поддержку Садыра Жапарова водворили в СИЗО ГКНБ
21:08
Закон об отчете НПО принят в первом чтении, но инициатора просят его отозвать
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 марта: дожди со снегом