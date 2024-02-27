Розового слона сфотографировали в одном из природных парков в Африке

Фотограф дикой природы Тео Потгитер снял в национальном парке Крюгера слоненка розового цвета. Малыш является альбиносом — из-за этого редкого генетического заболевания прекращается выработка меланина, пигмента, ответственного за окрас кожи и шерсти, пишет издание «Вокруг света».

Альбиносами становятся только те слоны, которые унаследовали эту особенность от двух родителей сразу. Среди слонов альбинизм встречается нечасто, примерно у одной особи на десять тысяч.

У животного-альбиноса в природе мало шансов выжить: во-первых, недостаток меланина влияет на качество зрения, а во-вторых, зверей со светлым окрасом проще заметить хищнику, природная маскировка в этом случае не работает. К тому же сородичи иногда склонны избегать «белых ворон», как показало недавнее исследование с участием сомов.

Фото Theo Potgieter via Live Science. Розовый слон

Но у африканского слоненка, кажется, нет таких проблем — стадо отлично приняло необычного детеныша. К тому же это не первый розовый слон в этом национальном парке. Раньше фотографу доводилось видеть здесь другого слоненка-альбиноса.

«В обоих недавних наблюдениях двух разных слонят остальная часть стада, казалось, была очень заботливой и терпеливой в присутствии этих молодых особей», — сказал Потгитер.