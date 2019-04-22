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Сюжет: Насилие над детьми (209)

В Балыкчи мужчина изнасиловал шестиклассницу

В Балыкчи 30-летний мужчина изнасиловал ученицу шестого класса. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Задержанного водворили в СИЗО.

«Известно, что подозреваемый признался. Оказалось, что он изнасиловал 12-летнюю девочку еще в марте. Подросток рассказала родителям о произошедшем через месяц. По предварительным данным, мужчина завел девочку к себе домой под предлогом того, что покажет ей новые вещи», — сообщили редакции.

В УВД Иссык-Кульской области подтвердили информацию. По данным ведомства, сейчас назначены необходимые экспертизы.
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