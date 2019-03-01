Гражданин Кыргызстана погиб в ДТП в Самарской области

В Самарской области столкнулись Lada Largus и Hyundai Solaris, погибли три человека. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, ДТП произошло в Красноярском районе сегодня. Lada Largus вылетела на встречную полосу и столкнулась с Hyundai Solaris. Погибли все пассажиры первого автомобиля.

Стали известны имена погибших: Фадбарг А., 1988 года рождения, гражданка Узбекистана, Обатбек И., 1986 года рождения, гражданин Кыргызстана и Ринат Ш., 1963 года рождения. Четырех пострадавших из Hyundai Solaris доставили в Красноярскую ЦРБ.