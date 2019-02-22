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Происшествия

В Чуйской области из интерната исчезла 13-летняя девочка

Аламединский РОВД разыскивает без вести пропавшую 13-летнюю Анаркул Жоошбаеву. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

Подросток ушла из школы-интерната в селе Таш-Добо 18 февраля и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост — 150-155 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, черные кудрявые волосы до плеч.

Была одета в черную куртку с капюшоном, черные вельветовые брюки, черные полусапожки, при ней был желтый рюкзак.

ГУВД Чуйской области просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Анаркул Жоошбаевой, сообщить по телефонам: 0312363527, 0312363523, 0552220692, 0704312505, 0550343363 или 102.
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